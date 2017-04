Stoptrein van Arnhem naar Duitsland rijdt op dag één niet

De nieuwe stoptrein die sinds vandaag vanuit Arnhem naar de Duitse grensplaats Emmerich en verder naar Düsseldorf rijdt, heeft op de eerste dag al problemen. Volgens NS rijdt de trein niet door 'beperkingen in de materieelinzet'.

NS-dochterbedrijf Abellio rijdt sinds vandaag één keer per uur van Arnhem Centraal naar Duitsland, maar dat begint dus niet vlekkeloos. Alleen de eerste rit ging door, al had ook die trein een kwartier vertraging. Reizigers worden nu met een bus vervoerd. Dat kost een half uur tot een uur extra reistijd.

Onbekend is nog wanneer de problemen voorbij zijn.

Nieuwe verbinding

Sinds 2000 reed er geen trein meer van Arnhem naar grensplaatsen in Duitsland. In 2005 probeerde Syntus het nog met speciale treinen in het weekend, maar dat was geen succes. Die verbinding werd na een paar maanden opgeheven.

De nieuwe verbinding verkort de reistijd flink: wie eerder van Nederland naar Emmerich wilde, moest via Oberhausen reizen en was uren onderweg. De nieuwe stoptrein doet 24 minuten over de reis van Arnhem naar Emmerich.

Tussen Arnhem en Duitsland rijden wel andere internationale treinen, maar die stoppen alleen in grotere steden.