Ouders hebben geen idee van regels speelvoertuigen

Ouders hebben vaak geen idee waar hun kinderen met hun speelvoertuigen wel en niet mogen komen. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland op basis van een enquête onder ouders van kinderen tussen de 6 en 12 jaar. VVN betreurt dit gebrek aan kennis, omdat ouders belangrijk zijn voor het bijbrengen van verkeersregels.

Met waveboards, skateboards, space-scooters en heelys (schoenen met een wieltje in de hak) mag je alleen op de stoep. Alleen waar een voetpad ontbreekt, mag je op een fietspad.

Hoverboards zijn niet goedgekeurd voor de openbare weg. Dat betekent dat je ze alleen op privéterrein mag gebruiken.

VVN organiseert elk jaar verkeersexamens voor leerlingen in het basisonderwijs. Die beginnen vandaag. In de lespakketten is ook aandacht voor de regels voor speelvoertuigen.