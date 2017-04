Docent ontslagen na vondst kinderporno

Bij een 51-jarige docent in Zwolle zijn foto's en filmpjes van kinderporno aangetroffen op zijn computer. Hij is ontslagen door de school. Justitie doet onderzoek naar de man.

De man zou in maart zijn aangehouden door de politie. De leraar meldde daarop zelf bij de schoolleiding dat hij verdacht wordt van het bezit van kinderporno. De leiding besloot daarop om de docent niet langer in dienst te houden. "Wij hebben na één dag besloten de man te ontslaan, want dat past niet bij onze school," vertelt Frida Hengeveld namens het schoolbestuur.

'Geen signalen van misbruik'

Er is geen verdenking dat de man zelf kinderen heeft misbruikt, zegt de schoolleiding. De politie sluit zich daarbij aan. "Wij hebben daarnaast een vertrouwenspersoon", zegt de school. "Worden er toch signalen opgevangen, dan melden wij dat direct aan de politie." De man beschikte over een Verklaring Omtrent het Gedrag.

De leerlingen worden vandaag tijdens een bijeenkomst op de hoogte gebracht van het ontslag, schrijft RTV Oost. "Wij hebben de leraren al wel op de hoogte gebracht van het strafrechtelijk onderzoek. De inhoud hebben wij, in overleg met de politie, niet gedeeld. Want hij is nog niet veroordeeld, maar verdachte in het onderzoek."

Ook ouders worden op de hoogte gebracht, zij krijgen een e-mail van de school.