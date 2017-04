Unilever wil af van Blue Band en Bona

Unilever wil af van z'n margarine-producten, waaronder Blue Band, Becel en Zeeuws Meisje. Er wordt gezocht naar een bedrijf dat de broodsmeersels wil overnemen. Daarnaast belooft het voedings- en wasmiddelenconcern een hogere winstuitkering voor aandeelhouders en gaat het bedrijf eigen aandelen inkopen.

Met die nieuwe strategier reageert Unilever op het eerdere overnamebod van het Amerikaanse Kraft Heinz op Unilever. Het bedrijf wil bewijzen dat het zelfstandig beter af is en stoot onderdelen die te weinig opleveren af. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat er minder brood wordt gegeten en meer koolhydraat-arme diƫten.

De verkoop van de margarine-producten is opvallend, want margarine was bij de oprichting de basis van het voedingsmiddelenconcern. Unilever komt voort uit een fusie van twee bedrijven: de Margarine Unie en de Britse zeepproducent Lever Brothers.

Investeerders

De verkoop komt niet als een grote verrassing. Onlangs berichtte The Sunday Times dat Unilever de verkoop voorbereidt van enkele voedingsmerken. Daarbij werden grote investeerders als Bain Capital, CVC en Clayton Dubilier & Rice genoemd. Zij zouden allemaal belangstelling hebben voor de merken.

Mocht de margarine-tak van Unilever in handen komen van dergelijke partijen, dan is het zeer de vraag of Nederlandse merken als Bona en het nog kleinere Zeeuws Meisje blijven voortbestaan. Het zijn merken die alleen in Nederland worden verkocht. Daardoor zijn ze minder aantrekkelijk voor investeerders. Die zullen bekijken of ze Nederland ook kunnen bedienen met internationale margarinemerken van Unilever als Flora en Stork.