Daar is-ie dan: eerste zege curlingmannen op WK

Eerder op de dag had Nederland met 8-3 verloren van thuisploeg Canada, dat samen met Zweden met nog twee duels te gaan al zeker is van de halve finales. Daarvoor is een plaats bij de eerste vier vereist. Dat is voor Oranje, dat elfde en voorlaatste is, niet meer haalbaar.

Olympische Spelen

Onder de twaalf deelnemers worden zeven olympische tickets. Ook dat is onhaalbaar voor Nederland, dat voor het eerst in 23 jaar weer meedoet aan een WK. Aan het einde van het jaar kan Oranje bij een olympisch kwalificatietoernooi in Tsjechiƫ alsnog deelname aan Tokio 2020 afdwingen.