Wekdienst van 6 april: dit gebeurde terwijl je sliep

Aung San Suu Kyi: geen etnische zuiveringen

Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi spreekt tegen dat de Rohingya in Myanmar slachtoffers zijn van etnische zuiveringen. Suu Kyi erkent in een gesprek met de BBC dat er "problemen" zijn in de deelstaat Rakhine, waar de moslimminderheid leeft, maar vindt dat van etnische zuiveringen geen sprake is. "Dat is een te sterke uitdrukking."

Suu Kyi is in de rol van staatsadviseur de facto regeringsleider van Myanmar, het vroegere Birma. Als Nobelprijswinnaar geniet ze internationaal veel aanzien, maar critici zijn teleurgesteld in hoe haar regering omgaat met Rohingya. De Verenigde Naties zeiden eerder dit jaar dat het leger zich bij acties tegen Rohingya mogelijk schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid.