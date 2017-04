Energieslurpende industrie maakt onder druk werk van besparingen

Zo doet Tata Steel in IJmuiden een investering in twee extra zogenoemde wandelovens, waardoor het energieverbruik voor de productie van staalplaten drastisch omlaag gaat. Shell Pernis begint met werkzaamheden om restwarmte te gebruiken voor de verwarming van stadswijken in Rotterdam.

De aangekondigde maatregelen van de industrie zijn positief beoordeeld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Mochten de afspraken toch niet gehaald worden, dan zal de minister van Economische Zaken de energiebesparing alsnog wettelijk afdwingen.

Maar Kamp heeft er vertrouwen in dat de industrie zich aan de afspraken zal houden. Hij benadrukt dat de betrokken bedrijven graag willen bijdragen aan een duurzame samenleving, maar erkent dat zijn dreiging met een wet wel heeft geholpen.