Aung San Suu Kyi: geen etnische zuiveringen in Myanmar

Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi spreekt tegen dat Rohingya in Myanmar slachtoffers zijn van etnische zuiveringen. Suu Kyi erkent in een gesprek met de BBC dat er "problemen" zijn in de deelstaat Rakhine, waar de moslimminderheid leeft, maar vindt dat van etnische zuiveringen geen sprake is. "Dat is een te sterke uitdrukking."

Suu Kyi is in de rol van staatsadviseur de facto regeringsleider van Myanmar, het vroegere Birma. Ze geniet internationaal veel aanzien, maar critici zijn teleurgesteld in hoe haar regering omgaat met Rohingya. De Verenigde Naties zeiden eerder dit jaar dat het leger zich bij acties tegen Rohingya mogelijk schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid.

De Rohingya zijn een moslimminderheid in het noordwesten van Myanmar. Ze hebben minder rechten en worden voortdurend gediscrimineerd door de boeddhistische meerderheid en de autoriteiten. Die zien de Rohingya als illegalen uit buurland Bangladesh.

Verkrachting en moord

Na een aanslag op Myanmarese agenten, in oktober vorig jaar, begon het leger een grote operatie in Rakhine. Zo'n 70.000 Rohingya zouden sindsdien zijn gevlucht naar Bangladesh. Het leger zou Rohingya in het gebied hebben gemarteld, verkracht en vermoord.

Suu Kyi zegt tegen de BBC dat het leger geen vrijbrief heeft voor misdragingen. Ze erkent wel dat het de nieuwe regering moeite kost om gezag te krijgen over het leger. Myanmar was tot 2011 een militaire dictatuur.

Ook zegt de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede (1991) dat er "veel vijandigheid" is in Rakhine, de thuisstaat van de Rohingya. "Het is daar ook moslims tegen moslims", zegt Suu Kyi. Ze zegt dat gevluchte Rohingya welkom zijn in Myanmar. "Als ze komen, zijn ze veilig."