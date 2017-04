Amerikaanse vader bekent doodslag op zoontje na twintig jaar

Een Amerikaan heeft bekend dat zijn zoontje twintig jaar geleden op Hawaii door zijn toedoen is overleden en dat hij het lichaam heeft laten verdwijnen. De vermissing van 'Peter Boy' kreeg destijds veel aandacht. Zo reden auto's rond met een bumpersticker met de tekst 'So where's Peter?'.

De vader, Peter Kema sr., heeft nu met de aanklager een overeenkomst gesloten, waarin hij schuld bekent en akkoord gaat met een gevangenisstraf van twintig jaar. Daarvan moet hij minimaal zes jaar en acht maanden uitzitten. Ook zal hij informatie geven over de plaats waar het lichaam ligt.

Peter jr. verdween in 1997 op Hawaii, waar het gezin woonde. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Familieleden zeiden destijds al dat de jongen jarenlang werd mishandeld.

Septische shock

De aanklager vermoedt dat de jongen een ernstige armwond had, waaraan zijn ouders hem niet lieten behandelen. De wond werd almaar groter en dieper, met een bacteriƫle infectie tot gevolg. De 6-jarige Peter zou zijn overleden door een 'septische shock': een bloedtekort als gevolg van bloedvergiftiging.

Er waren wel aanwijzingen dat de ouders verantwoordelijk waren voor de dood van de jongen, maar doordat het lichaam was verdwenen, kreeg justitie het bewijs tegen hen niet rond. Vier jaar geleden besloot de aanklager op Hawaii nog eens grondig naar deze 'cold case' te gaan kijken.

Moeder

Een sleutelrol was weggelegd voor Jaylin Kema, de moeder van de jongen. Zij bekende vorig jaar schuld aan doodslag, omdat zij geen medische hulp had ingeschakeld. Ze zei dat ze dat niet durfde omdat ze bang was voor haar echtgenoot. De vrouw kreeg een jaar cel en legde belastende verklaringen af over Peter sr.

De aanklager denkt dat de moeder niet weet waar het lichaam van haar zoontje is. Vader zal daarover uitsluitsel moeten geven. Eerder had hij gezegd dat hij het kind aan een vrouw op een ander eiland had overgedragen, maar daarvan is nooit enig bewijs gevonden.