Zaak-Henriquez hervat met waarnemer uit Aruba

Binnen de parlementscommissie zijn er zorgen over de tegenstrijdige verklaringen die agenten over de arrestatie hebben afgelegd. Ook is er verbazing over het feit dat de betrokken agenten gewoon met elkaar konden communiceren. Het gevoel van onrecht wordt versterkt door de eerdere onthulling dat oud-korpschef Bouman alle betrokken agenten een baangarantie gaf. "Het is bijna onmogelijk dat dit in deze tijd in Nederland gebeurt", zegt De Sousa-Croes bij RTL.

Nekklem

Mitch Henriquez (42) werd in de zomer van 2015 tegen de grond gewerkt in het Zuiderpark in Den Haag, nadat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen had. Bij zijn arrestatie pasten agenten een nekklem toe. Henriquez overleed een dag later. Zijn dood leidde in Den Haag tot demonstraties en rellen.

Twee van de vijf betrokken agenten moeten zich nu verantwoorden voor de strafrechter. De Haagse rechtbank zou vandaag eigenlijk beginnen met de inhoudelijke behandeling van de zaak, maar de start daarvan is opgeschort. De rechters moeten zich eerst buigen over het rapport van een forensisch arts die stelt dat dat Henriquez is overleden na een hartaanval. De nekklem was volgens de arts niet fataal.