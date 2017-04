Stoptrein verbindt Arnhem met Duitse grensregio

Nederland is een internationale treinverbinding rijker. Vanaf vandaag rijden stoptreinen van vervoerder Abellio vanuit Arnhem naar de Duitse grensplaats Emmerich en verder naar Düsseldorf.

De rit naar Emmerich duurt zo'n twintig minuten. Onderweg wordt gestopt in Zevenaar. De 'Rijn-IJssel-Express' rijdt een keer per uur.

Abellio is een dochterbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen. Het heeft in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen concessies voor meerdere trajecten, waaronder dat van Düsseldorf richting Nederland.

Op initiatief van de provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Duitse vervoerdersorganisatie VRR is de lijn nu verlengd naar Arnhem. Voorheen eindigde de treindienst in Emmerich.

Dagjesmensen

Sinds 2000 was het niet meer mogelijk om per trein van Arnhem naar grensplaatsen in Duitsland te reizen. In 2005 startte Syntus een weekenddienstregeling, in de hoop dagjesmensen te kunnen vervoeren. Die verbinding werd vanwege de matige belangstelling na een paar maanden opgeheven. Op het traject rijden wel andere internationale treinen, maar die stoppen niet in de grensregio.