Bosz: doelsaldo was al geen issue meer

Ajax blijft met de 4-1 zege op AZ in het spoor van koploper Feyenoord. Maar het inlopen van het doelsaldo, dat zit er na de 8-0 overwinning van de Rotterdammers waarschijnlijk niet meer in. Hoewel trainer Peter Bosz daar allang niet meer mee bezig was.

"Het doelsaldo was al na de wedstrijd tegen Feyenoord geen issue meer", zei Bosz, die pas na de wedstrijd hoorde van het doelpuntenfestijn in De Kuip. "Het was een issue geweest als we zondag met 5-0 hadden gewonnen, wat ook had gemoeten."

Tegen AZ begon Ajax wervelend, maar na een half uur begon de machine stroever te lopen, constateerde Bosz. "We zaten er in het begin bovenop, kregen kansen en scoorden. Dan hoop je dat het nog 2-0 of 3-0 wordt, maar tegen de rust werden we al steeds slordiger."

Na de gelijkmaker van Wout Weghorst in de tweede helft maakte Bosz zich wel even zorgen. "We staan heel slecht bij die tegengoal. Dat was niet onze beste fase. Maar uiteindelijk hebben we terecht gewonnen."