Van Bronckhorst: belangrijk om gelijk weer te winnen

Na de kansloze nederlaag bij Ajax werd even gedacht dat Feyenoord op de rand van een inzinking zou staan. Maar met een klinkende 8-0 zege op Go Ahead Eagles lieten de Rotterdammers zien mentaal erg sterk te zijn.

Een conclusie die Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst alleen maar kon beamen. "Het belangrijkste is dat je gelijk weer gaat winnen. En dat hebben we vandaag op een uiterst goede manier gedaan", zei hij.

"Het is heel belangrijk hoe je een tegenslag verwerkt. Waar we er in het verleden te lang in bleven hangen, doen we dat dit jaar veel beter en dat geeft ook vertrouwen."

'Gaan na iedere goal'

Verder werd duidelijk dat Van Bronckhorst vooral geen gekke dingen is gaan doen de laatste dagen om de rust binnen de club te bewaren. "We bleven ons concentreren op de dingen die we altijd doen. Ik weet dat we dit kunnen brengen."

Jens Toornstra, die drie keer scoorde, viel zijn trainer bij. "We hebben vaker verloren dit seizoen en wisten elke keer goed te reageren en dat wilden we graag weer doen. Het was mooi om te zien dat we bleven gaan na iedere goal."