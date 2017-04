Formatie dag 21: over de arbeidsmarkt, plus vragen over asielopvang

"We hebben een schema en dat gaat nog wel even duren", zei Mark Rutte na afloop van de onderhandelingen op dag 21 van de formatie.

Vandaag spraken de partijleiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks vooral over de arbeidsmarkt. Over het verloop van de onderhandelingen willen partijen niets kwijt, maar dat de verschillen onderling soms groot zijn, wordt duidelijk als er vragen gesteld worden over de door Groningen ingestelde bed-bad-brood voorziening. De gemeente zet een nieuw gebouw neer voor afgewezen asielzoekers.

Mark Rutte van de VVD piekert er niet over om daar inhoudelijk commentaar op te geven. "Ik ga hier niet twee keer per dag een persconferentie geven." En, wel vaker gehoord van Rutte: "Alles wat ik hier nu inhoudelijk over ga zeggen draagt niet bij aan dit proces".

Niemand is vergeten dat de bed-bad-brood discussie in 2015 nog bijna tot een kabinetscrisis leidde. De PvdA wilde sobere opvang voor alle afgewezen asielzoekers, de VVD wilde niks veranderen aan de opvang die er al was voor "iedereen die aantoonbaar terug probeert te keren naar zijn thuisland".

De uitkomst van lange gesprekken was dat gemeenten er met staatssecretaris Dijkhoff afspraken over zouden maken. Maar die zijn er nog steeds niet en dus komt dit gevoelige onderwerp terug op de formatietafel.

Jesse Klaver van GroenLinks wil wel inhoudelijk reageren op het initiatief in Groningen. "Wat binnen bij de onderhandelingen gebeurt blijft dáár, over wat er in de samenleving gebeurt zal ik me altijd uitspreken. Ik begrijp dat gemeenten kiezen voor humane opvang voor vluchtelingen en dat ze dat ook uit het oogpunt van de openbare orde opvang creëren".

Paaspauze

En, zegt Klaver ook: "Zo zijn er wel meer onderwerpen waar VVD en GroenLinks anders over denken. Ondanks dat zitten we toch aan tafel en kijken we of we naar elkaar kunnen komen".

De onderhandelaars vergaderen morgen weer door. Met Pasen zijn ze vrij, en de laatste week van april vinden er ook even geen formatiegesprekken plaats.