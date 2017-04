Barça en Real zijn heer en meester

Real Madrid en FC Barcelona hebben geen fout gemaakt in de titelstrijd. Koploper Real won met 4-2 bij Leganés. Barcelona klopte nummer vier Sevilla opvallend simpel met 3-0 in eigen huis.

Real Madrid staat twee punten voor op Barcelona en heeft ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld.

Fraaie omhaal van Suárez

Barcelona had aan één helft genoeg om Sevilla op de knieën te krijgen. Luis Suárez trof na 25 minuten doel met een artistieke omhaal en Lionel Messi, die in de beginfase de lat al had geraakt, maakte twee goals. Eén keer was hij het eindstation na een fraaie aanval en even later scoorde hij met een uithaal na pover verdedigen van de Andalusiërs.

Na de rust nam Barcelona wat gas terug, maar bleef het bij counters voor meer gevaar zorgen dan Sevilla.