Uitslaande brand verwoest Tilburgs restaurant

Bij restaurant Etenstijd in Tilburg heeft gisteravond een grote uitslaande brand gewoed. Het vuur brak rond 20.15 uur uit, waarschijnlijk in een frietpan in de keuken. Het vuur verspreidde zich snel en alle 175 gasten moesten worden geƫvacueerd.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer was in de loop van de avond gestopt met blussen, om verdere rookontwikkeling te voorkomen. Rond 01.00 uur was het vuur onder controle.