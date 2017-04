Pepsi trekt omstreden spotje met Kendall Jenner terug

Pepsi trekt een reclamefilmpje terug dat in de Verenigde Staten veel commentaar opriep. Het filmpje viel bij veel mensen verkeerd doordat het het beeld oproept dat een dreigende confrontatie tussen demonstranten en politie wordt voorkomen met een blikje Pepsi.

Er zijn de laatste tijd diverse gevallen van excessief politiegeweld in het nieuws geweest, en uit veel reacties blijkt dat mensen het onkies vinden dat Pepsi een demonstratie gebruikt om frisdrank te verkopen.

Pepsi legt uit dat het bedrijf een wereldwijde boodschap van eenheid, vrede en begrip wilde tonen. "Maar dit was duidelijk een miskleun en we verontschuldigen ons daarvoor."

Kendall Jenner

In het filmpje is Kendall Jenner te zien als het model dat even wegloopt bij een foto-shoot waarmee ze bezig is, wanneer daar een groep demonstranten langskomt. Na een paar begroetingen van demonstranten geeft ze een blikje Pepsi aan een van de agenten die de demonstranten in de gaten houden. Alle demonstranten juichen, wanneer de agent het blikje aan zijn mond zet.