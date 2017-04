Fout Gosens fataal voor Heracles tegen Vitesse

De thuisploeg begon beter aan de tweede helft, was met een schot op de paal van Reuven Niemeijer dicht bij de 1-1, maar zag ook Robin Pröpper met twee keer geel vertrekken.

Heracles drong aan en gaf achterin veel ruimte weg. Het leverde kansen op over en weer. De grootste was voor Kristoffer Peterson, maar Vitesse-doelman Eloy Room was alert bij diens inzet. In de slotfase mocht ook Vitesse-speler Kevin Diks vertrekken na zijn tweede gele kaart, maar het veranderde niks aan de uitslag: 0-1.