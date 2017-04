Bertens begint haar geliefde gravelseizoen met winst

Kiki Bertens heeft in Charleston haar eerste gravelpartij van het seizoen in winst omgezet. De Wateringse was in de tweede ronde (ze had een bye in de eerste) met 6-2, 7-5 te sterk voor de Oekraïense Kateryna Bondarenko.

Gravel is de favoriete ondergrond van Bertens. Vorig jaar haalde ze op het gemalen baksteen de halve finales van Roland Garros, pakte ze de titel in Nürnberg en bereikte ze de finale in Gstaad. Het hardcourtseizoen leverde haar dit jaar vier zeges op tegenover negen nederlagen.

Fraaie lob

Bertens staat op de wereldranglijst 71 plaatsen hoger (21 om 92) en dat was in de eerste set duidelijk te merken. Ze benutte de twee breekmogelijkheden die ze kreeg en stond op eigen service maar negen punten af.

In het tweede bedrijf kwam Bondarenko op 3-0, maar Bertens herstelde snel de schade. Beide speelsters oogden in de slotfase niet al te fit meer. Onder meer dankzij een fraaie lob plaatste Bertens op 5-5 de beslissende break.