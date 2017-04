Zo'n duizend mensen lopen door Amsterdam tegen homogeweld

Een van de organisatoren is de voorzitter van de JOVD in Amsterdam, Splinter Chabot. "Het maakt niet uit of je op mannen, vrouwen of iets daartussen valt; dat mag in Nederland. Niet alleen volgens de wet, maar ook op straat", zegt hij.

De jongeren van de Jonge Socialisten (PvdA), Dwars (GroenLinks), de Jonge Democraten (D66) en het CDJA (CDA) hadden zich bij het initiatief aangesloten.