Drugslab in Brunssum ontmanteld, twee verdachten spoorloos

Twee verdachten zijn vanmiddag ontkomen toen de politie binnenviel bij een drugslab in een loods in Brunssum.

In een Burgernet-melding vraagt de politie om uit te kijken naar twee mannen met hoogblond haar, schrijft 1Limburg. Daarbij is nadrukkelijk gezegd dat niemand de verdachten zelf moet benaderen. Mogelijk zijn de mannen gewapend.

Zoekactie

Er is veel politie op de been om het voortvluchtige duo op te sporen. Bij de zoekactie is ook een politiehelikopter ingezet.

Het onderzoek in het drugslab in Brunssum loopt nog. De politie heeft een grote hoeveelheid drugs aangetroffen en een machine om xtc-pillen mee te maken. Er zijn twee auto's in beslag genomen.