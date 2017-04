Caldas neemt De Geus op in selectie Hockey World League

Bondscoach Max Caldas heeft Almere-speler Jonas de Geus opgenomen in de achttien spelers tellende selectie voor de halve finale van de Hockey World League in Londen, die van 15 tot en met 25 juni wordt afgewerkt.

Van de olympische selectie van zestien man, die in Rio niet verder kwam dan de vierde plaats, zijn Jeroen Hertzberger, Rogier Hofman, Robert van der Horst, Jaap Stockmann en Hidde Turkstra niet van de partij. Doelman Pirmin Blaak was buiten het olympisch dorp als reserve in Rio aanwezig en behoort nu weer tot de hoofdmacht van Caldas.

Na het toernooi breidt de bondscoach de groep weer uit naar 23 spelers en 3 keepers. Die selectie gaat zich dan voorbereiden op de EK in Amsterdam, die van 18 tot en met 27 augustus op de kalender staan.