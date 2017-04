Dubbelslag De La Cruz in Baskenland

David De La Cruz is winnaar geworden van de derde etappe in de Ronde van het Baskenland. De Spanjaard sloeg in de etappe van Gasteiz naar San Sebastián een dubbelslag, want behalve de dagzege eiste hij ook de leiderstrui op. De Australiër Michael Matthews reed de eerste twee dagen in het leiderstricot.

Nadat op 21 kilometer van de meet de Italiaan Alessandro de Marchi en de Deen Jakob Fuglsang als laatsten waren ingerekend van negen vroege vluchters, ontbrandde de koers op de laatste van de zes cols van de dag.

De La Cruz, die vorige maand ook een rit in Parijs-Nice won, viel op 15 kilometer van de meet aan op de flanken van de Maddiola (derde categorie). De renner van QuickStep verdedigde zijn kleine voorsprong met verve en hield drie seconden over.