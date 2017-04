Kittel wint Scheldeprijs, Groenewegen kansloos na valpartij

Marcel Kittel heeft voor de vijfde keer de Scheldeprijs op zijn naam geschreven. De Duitser was in de tweehonderd kilometer lange voorjaarsklassieker veruit de snelste in de massasprint.

Veel sprinters, onder wie Dylan Groenewegen en André Greipel, waren kansloos na een valpartij in de laatste kilometers. Achter Kittel eisten Elia Viviani en Nacer Bouhanni de andere podiumplaatsen voor zich op.