Omstreden abattoir Tielt mag weer varkens slachten

Het omstreden slachthuis in het Belgische Tielt gaat morgen weer open. Dat is de eigenaar overeengekomen met de Vlaamse minister Weyts van Dierenwelzijn. Het bedrijf moest twee weken geleden dicht, nadat bekend was geworden dat de medewerkers van het abattoir de varkens mishandelden.

Op een filmpje dat dierenactivisten online hadden gezet, was onder meer te zien hoe dieren werden geschopt en geslagen.

Het slachthuis moet zich houden aan een lange reeks voorwaarden en de varkens volgens de voorschriften behandelen. Alle procedures, noodplannen en de apparatuur in het bedrijf zullen onder de loep worden gelegd. Ook worden in de werkruimtes camera's opgehangen en krijgt het personeel een aanvullende opleiding.

Ook andere slachthuizen in Vlaanderen worden doorgelicht op misstanden, maakte Weyts al eerder bekend.