OM: Nederlands-Brits echtpaar pleegde belastingfraude

Een Nederlander en zijn Britse vrouw worden verdacht van grootschalige belastingfraude. De FIOD en de Britse belastingdienst HMRC hebben voor meer dan 6 miljoen euro aan goederen en geld in beslag genomen. De vrouw is in Engeland aangehouden, de man is nog op vrije voeten.

Het echtpaar (51 en 46 jaar) heeft een marketingbedrijf in de regio Manchester. Ze zouden met hun bedrijf via allerlei buitenlandse constructies en bankrekeningen fraude hebben gepleegd. Vermoedelijk hebben ze het zo verdiende criminele vermogen witgewassen in Nederland, waar ze twee woningen hebben waar ze geregeld verblijven. De huizen in de regio Twente zijn doorzocht, evenals de woning in Engeland. Ook een huis van de twee in Oostenrijk is doorzocht.

Speedboot en Bentley

De twee hebben in Nederland voor meer dan 300.000 euro aan contanten opgenomen met creditcards die aan buitenlandse bankrekeningen zijn gekoppeld. Het Nederlandse OM zegt dat Nederland en Engeland door de samenwerking willen laten zien dat ze optreden tegen belastingontduiking en witwassen.

Behalve op administratie is ook beslag gelegd op bankrekeningen in Nederland en Engeland, twee villa’s in Nederland, een speedboot en kostbare auto’s zoals een Jaguar, Bentley en een BMW. "Omdat misdaad niet mag lonen", aldus het OM.

Het OM wijst er ook op dat de FIOD onlangs informatie heeft ontvangen over meer dan 3800 Nederlanders met een rekening bij een Zwitserse bank.