Duitse kabinet steunt boetewet tegen socialemediabedrijven

De boete van 50 miljoen is gericht op de bedrijven zelf. Individuen, zoals Facebook-topman Mark Zuckerberg of een regionale directeur, kunnen ook verantwoordelijk worden gehouden en een boete van maximaal 5 miljoen euro krijgen.

Duitsland is al langer bezig met deze wetgeving, die voor de parlementsverkiezingen van 24 september in werking moet treden. Het land vreest dat het te maken gaat krijgen met veel nepnieuws en haatzaaiende berichten op met name Facebook en daar wil het op deze manier iets aan doen.

Vooral dreigen

NOS-correspondent Jeroen Wollaars verwacht niet dat de boetes waarmee wordt gedreigd heel snel zullen worden opgelegd. "Het is nu ook al zo dat strafbare inhoud moet worden gewist, en dat gebeurt ook als mensen naar de rechter stappen."

"Door de dreigen met deze torenhoge boetes zou het kunnen zijn dat de inhoud eerder wordt gewist", gaat Wollaars verder. "Dat is prettig voor wie klaagt, maar er is ook kritiek op: de vrijheid van meningsuiting wordt nu in handen gelegd van grote bedrijven die mogelijk sneller zullen optreden uit angst voor boetes."

Dat is inderdaad waar onder meer de Duitse uitgeversvereniging en Renate Künast, parlementslid van de Groenen, voor vrezen. "Die bedrijven zullen alleen maar wissen, wissen, wissen", zegt Künast.