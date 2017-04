Duitse kabinet wil verbod op kindhuwelijken

Het Duitse kabinet wil een einde maken aan kindhuwelijken. Daarmee willen de Duitsers meisjes beschermen die op minderjarige leeftijd in het buitenland zijn getrouwd.

Als één van de partners onder de 16 jaar is, wordt het huwelijk als het aan de regering ligt sowieso ontbonden of tegengehouden. In principe mogen ook huwelijken van 16- en 17-jarigen niet meer, maar de rechter kan in bepaalde gevallen nog wel toestemming geven. Het gaat dan om noodgevallen en om situaties waarbij de op minderjarige leeftijd getrouwde echtgenoot ondertussen meerderjarig is geworden. Ook moet hij of zij het huwelijk bevestigen.

Vorig jaar kwamen 1500 huwelijken voor in Duitsland waarbij zeker één iemand minderjarig is, vooral onder migranten. In 360 gevallen ging het om een huwelijk waarbij zeker één partner onder de 14 jaar was.

Het Duitse parlement moet nog over de wet stemmen.