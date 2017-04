Taliban willen terugkeer hulporganisaties naar Taliban-gebied

De Taliban roepen internationale hulporganisaties op om hulp te bieden in delen van Afghanistan die zij onder controle hebben. Op een website van de radicaal-islamitische organisatie staat dat zij instaat voor de veiligheid van de hulpverleners.

In maart en november werd een vergelijkbare oproep gedaan. Dat was een breuk met het jarenlange beleid dat Afghaanse en buitenlandse hulpverleners als helpers van de regering in Kabul werden beschouwd. Zij liepen het risico te worden ontvoerd en gedood.

Rode Kruis

In februari werden bij een aanval in het noorden van Afghanistan zeker zes Rode Kruismedewerkers vermoord. Twee andere medewerkers worden sindsdien vermist. De aanval was vermoedelijk het werk van een aan IS-gelieerde groep. Het Rode Kruis schortte daarna zijn werkzaamheden in Afghanistan op.

Een woordvoerder van de Taliban zei tegen persbureau DPA dat ze bij het traditionele voorjaarsoffensief hun posities willen versterken in provincies waar ze al gebied in handen hebben. Volgens het Amerikaanse leger is dat 40 procent van het totale Afghaanse grondgebied.