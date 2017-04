Al veel Turkse Nederlanders brengen stem uit voor referendum

In Den Haag is het druk op de eerste dag dat gestemd kan worden voor het referendum over de wijziging van de grondwet in Turkije. Honderden Turkse Nederlanders hebben in het GIA Trade & Exhibition Centre hun stem al uitgebracht.

De organisatie in Den Haag heeft verkeersregelaars ingehuurd om alles in goede banen te leiden. Ook zijn particuliere beveiligers ingehuurd.

Er kan sinds 09.00 uur gestemd worden op drie locaties, tot zondagavond 21.00 uur. Naast Den Haag kan dat ook in Deventer en Amsterdam. Ook in Deventer stond al een rij voordat het stembureau openging. In Amsterdam staan eveneens mensen in de rij te wachten om hun stem uit te brengen.