'Feyenoord moet oppassen voor angstgegner Go Ahead'

Go Ahead was in april 2015 naar De Kuip gereisd met zeven nederlagen op rij op zak. De sensationele zege leek een ommekeer in te luiden. "Na afloop hadden we echt het gevoel dat we in de eredivisie konden blijven", vertelt Reimerink. Maar het liep anders: na de play-offs viel het doek voor de Eagles. "Ik had die goal in De Kuip graag ingeruild voor een behoud in de eredivisie", zegt Reimerink.

Voor Feyenoord liggen de kaarten anders. Van de ploeg van twee jaar geleden staan vanavond alleen Karim El Ahmadi en Jens Toornstra bij Feyenoord in het veld. Elvis Manu draagt dit keer het shirt van Go Ahead. In april 2015 streed de ploeg van trainer Fred Rutten om plek drie, nu gaan de Rotterdammers voor de landstitel. "Het Feyenoord van nu is veel beter", stelt Reimerink.

Toch moeten de Rotterdammers oppassen. "Iedereen doet een beetje makkelijk bij Feyenoord. Van Go Ahead kunnen we wel winnen, zeggen ze. Maar zo makkelijk is dat niet. Ik heb de statistieken een beetje bekeken en Go Ahead is best wel een angstgegner van Feyenoord."