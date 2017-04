Wekdienst van 5 april: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

Turkse Nederlanders kunnen vanaf vandaag hun stem uitbrengen voor het referendum over een grondwetswijziging in Turkije. Ze kunnen terecht op drie stemlocaties, in Amsterdam, Den Haag en Deventer. De Turken mogen aangeven of ze vinden dat president Erdogan meer macht moet krijgen.

Ook houden Amsterdamse politieke jongerenorganisaties vanavond een mars tegen homogeweld. Ze staan zo stil bij de verschillende geweldsincidenten die deze week plaatsvonden tegen homo’s. In paren van twee van hetzelfde geslacht zal er vanaf 19.00 uur hand in hand vanaf de Dam, via de Westermarkt naar het Homomonument worden gelopen.

En vandaag begint het WK Econometrie, dat deze week voor de 18e keer in Amsterdam plaatsvindt. Tijdens het WK moeten de 120 beste econometriestudenten van dertig internationale universiteiten met behulp van data een maatschappelijk vraagstuk oplossen.