Minder huisuitzettingen, wel steeds meer overlastgevers

Woningcorporaties duiken steeds sneller op mensen met een huurachterstand. Al bij de eerste betaling die te laat is, wordt vaker meteen actie ondernomen om huurders te helpen met hun financiële problemen. Daardoor is het aantal huisuitzettingen afgelopen jaar met 14 procent gedaald, tot 4800 gevallen. Tegelijkertijd waarschuwen de corporaties voor een groeiende groep overlastgevers.

De cijfers komen uit een onderzoek van Aedes. De vereniging van woningcorporaties hield een enquête onder ruim de helft van haar leden, die samen bijna 70 procent van de woningvoorraad bezitten. De totale huurschuld daalde afgelopen jaar met 39 miljoen tot 306 miljoen euro.

"Als de huur niet is betaald, nemen we binnen 3 weken contact op", zegt Michiel van Tongeren van woningcorporatie Woonconcept. De middelgrote corporatie uit Drenthe heeft 12.500 woningen in de regio Meppel, Hoogeveen en Steenwijk. "Voorheen deden we dat na twee maanden en waren de problemen al veel groter en moeilijker op te lossen."

Budgetcoach

Door het snellere contact heeft Woonconcept de huurachterstand afgelopen jaar met ruim dertig procent weten terug te brengen. "We bellen en vaak volgt er ook een bezoek thuis", zegt Van Tongeren. "Soms samen met bijvoorbeeld een budgetcoach of iemand van de gemeente om de huurder te helpen met zijn financiële problemen."

Naast het goede nieuws maken de corporaties zich wel grote zorgen over de groeiende groep 'verwarde personen', zoals de corporaties ze omschrijven. Driekwart van de corporaties ziet een toename van de overlast door deze huurders. Het gaat om mensen met bijvoorbeeld een verslavingsverleden, psychiatrische patiënten of mensen met een verstandelijke beperking of dementie.

Paniekaanvallen

"Deze mensen moeten als gevolg van regeringsbeleid langer zelfstandig blijven wonen", zegt Quinten Snijders van Aedes. "Dat is een mooie gedachte maar leidt wel tot meer problemen voor verhuurders en omwonenden." Geluidsoverlast, verward gedrag door paniekaanvallen of verwaarlozing van de woning en omgeving noemen de corporaties als de grootste vormen van overlast.

"Wij zouden graag eerder weten wat de achtergrond is van een nieuwe huurder", zegt Snijders van Aedes. "Vanwege privacyregelgeving komen we er nu vaak pas achter als er al overlast is geconstateerd. Wij zouden graag vooraf weten met wie we te maken hebben. Dan kun je daar samen met andere instanties als gemeenten en GGZ preventief actie op ondernemen."