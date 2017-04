Mulder belandt in nachtmerrie bij Spaanse 'matchfixingclub'

Een nachtmerrie die Mulder achteraf dus eigenlijk had kunnen zien aankomen. "Twee weken geleden riepen de tegenstanders al: loop nou niet zo snel, je weet toch wat de bedoeling is? Het moet 4-1 worden."

"Daar hebben we het toen samen over gehad, maar we dachten op dat moment nog dat het niets was. Maar ja, nu weet ik wel beter."

Wereldwijde aandacht

En zo staat het bescheiden Spaanse provinciestadje Elda (50.000 inwoners) ineens in het middelpunt van de belangstelling. "Er waren zeker twintig cameraploegen. En die kwamen uit alle windstreken: van Duitsland tot Argentiniƫ."

Ook Mulder heeft het er maar druk mee om zijn verhaal te doen. "Het is vreselijk hectisch. Om gek van te worden. Maar wie weet lachen we er later om. Ooit..."