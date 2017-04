'PVV straks in zestig gemeenten verkiesbaar'

De PVV wil bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in zestig gemeenten meedoen. Partijleider Wilders zegt in het AD dat "de tijd rijp is voor een volgende stap".

De PVV zit nu alleen in Den Haag en Almere in de gemeenteraad. Wilders had al gezegd dat hij het aantal raadszetels volgend jaar fors wil uitbreiden. Zaterdag maakte hij bekend dat de PVV in ieder geval in Rotterdam meedoet.

Het AD meldt dat Wilders zich voor 2018 vooral richt op gemeenten waar de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen goed heeft gescoord. Genoemd worden onder meer Arnhem, Schiedam en Spijkenisse. Als niet overal geschikte kandidaten worden gevonden, kan het aantal gemeenten waar de PVV meedoet nog afnemen.

Wilders zegt in de krant verder dat hij zich, behalve in Rotterdam, niet actief zal bemoeien met de lokale afdelingen. Ook spreekt hij de ambitie uit om op termijn wethouders en burgemeesters te leveren. "De PVV wil altijd besturen", wordt Wilders geciteerd.