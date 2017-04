Extra geld voor opruimen landmijnen Syrië

Nederland trekt 2 miljoen euro extra uit voor het opruimen van mijnen in gebieden in Syrië die zijn heroverd op terreurgroep IS. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft dat geld toegezegd in Londen, waar hij op uitnodiging van de Britse prins Harry een 'ontmijningsbijeenkomst' bijwoonde.

Het extra geld is bedoeld voor de training en inzet van lokale teams die de mijnen opsporen en ontmantelen. Volgens Koenders zijn zulke teams van levensbelang. Hij noemt de mijnen en boobytraps die IS-strijders hebben achtergelaten "dodelijke rotzooi". "Pas als die is opgeruimd, kunnen mensen weer veilig terugkeren en hun levens opbouwen", zegt de minister.

Nederland draagt jaarlijks zo'n 20 miljoen euro bij aan ontmijningsprojecten in onder meer in Afghanistan, Irak, Kosovo en Congo. Het is de bedoeling dat de tien meest getroffen landen over acht jaar vrij zijn van landmijnen.