Franse kandidaten in debat, miljoenen kiezers aarzelen nog

In Frankrijk is het tweede tv-debat voor de presidentsverkiezingen uitgelopen op een confrontatie over de economie en Europa. In het debat, dat ruim drie uur duurde, waren de meeste ogen gericht op Marine Le Pen van het Front National en Emmanuel Macron van de beweging En Marche! Zij gaan aan kop in de peilingen.

De pro-Europese Macron beschuldigde zijn tegenpool Le Pen ervan dat ze "dezelfde leugens verspreidt als haar vader decennialang heeft gedaan". Ook hekelde hij de nationalistische koers van Le Pen. "Nationalisme is oorlog", zei Macron. Hij verwees daarbij naar zijn geboortestreek de Somme, waar in de Eerste Wereldoorlog meer dan een miljoen doden vielen.

Oud fossiel

Le Pen viel op haar beurt Macron aan op zijn imago van frisse nieuwkomer. "U moet niet doen alsof u nieuw bent, als u praat als oude fossielen." De leider van het Front National sprak zich in het debat ook uit voor een referendum over Europa en 'intelligent protectionisme', om de economische belangen van Frankrijk te verdedigen.

Het was het eerste debat waaraan alle elf kandidaten voor het presidentschap meededen. Van hen maken de meesten geen schijn van kans om daadwerkelijk in het Élysée-paleis te belanden: sommigen staan in de peilingen op minder dan 1 procent. Tot de serieuzere kandidaten behoren naast Le Pen en Macron de conservatieve oud-premier François Fillon, naar wie een onderzoek naar fraude loopt, en de linkse oud-minister Jean-Luc Mélenchon.

Veel zwevende kiezers

Behalve over de economie en de EU werd gedebatteerd over de verzorgingsstaat en de strijd tegen terreur. Het debat was minder fel dan het eerste debat, twee weken geleden. "De meeste kandidaten hielden zich op de vlakte", zegt correspondent Frank Renout.

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen is op 23 april. Uit recent kiezersonderzoek blijkt dat 1 op de 3 kiezers aarzelt om te gaan stemmen. Ook weten veel kiezers nog niet op wie ze gaan stemmen. "Als je dat bij elkaar optelt, gaat het om miljoenen mensen", zegt Renout. "Die kunnen de uitslag op zijn kop zetten."