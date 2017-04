Terugkeer Schaars stemt publiek en Streppel tevreden

Toegezongen

In de beginfase van het duel met Sparta was het publiek kritisch en cynisch, maar toen Schaars ging warmlopen veranderde de stemming. Hij werd hartstochtelijk toegezongen en kwam na een uur binnen de lijnen voor Pelle van Amersfoort. Plots kwam er meer lijn in het spel.

"Het is niet eens zozeer voetballend, maar hij spoort ook anderen aan en houdt hen wakker", zei sc Heerenveen-trainer Jurgen Streppel. "Ik ben heel blij dat hij weer minuten kon maken."