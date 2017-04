Fraaie vrije trap El Ghazi helpt Lille niet

Oud-Ajacieden Ricardo Kishna en Anwar El Ghazi zijn er niet in geslaagd met Lille OSC de halve finales van de Coupe de France te bereiken. Bij AS Monaco werd er met 2-1 verloren.

Valère Germain scoorde voor rust twee keer voor de thuisploeg. Vier minuten in blessuretijd krulde El Ghazi de bal uit een vrije trap fraai over de muur en in de goal.