OM weet niet meer waar in beslag genomen hond Rex is

Dora Rodic uit Dordrecht eist haar hond Rex terug. De rechter oordeelde al dat haar in beslag genomen Mechelse herder terug naar huis mag, maar het OM heeft geen idee waar Rex is gebleven. In Den Haag dient donderdagochtend een kort geding over de zaak.

De hond had in september twee kinderen en een fietser gebeten bij een speeltuin in Dordrecht. "Mijn cliënt zegt ook: dit had nooit mogen gebeuren", vertelt haar advocaat Diantha van Eijsden. Uit onderzoek zou blijken dat de herder niet vals is.

Eigenaresse Rodic werd veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 500 euro. Omdat de verwondingen niet ernstig waren, oordeelde de rechter dat Rex onder voorwaarden terug mag. Het OM zei dat teruggave niet mogelijk was, omdat de 'vindplaats' van de hond niet te achterhalen valt.