Korfballers Blauw Wit schakelen PKC uit

De korfballers van Blauw Wit gaan naar de zaalfinale in Ziggo Dome. Dinsdagavond werd in de derde play-off-wedstrijd met 26-27 bij PKC gewonnen.

PKC was in het reguliere seizoen heer en meester; de ploeg uit Papendrecht zette alle achttien competitiewedstrijden om in een overwinning.

De afgelopen zes jaar haalde PKC telkens de finale. In 2015 werd voor het laatst gewonnen.

Voor Blauw Wit is het de eerste finale sinds 2001. De Amsterdamse club won in 1979 voor het laatst de zaalfinale.

TOP tegenstander

Blauw Wit treft zaterdagavond in de finale TOP Sassenheim, dat in de play-offs afrekende met het Friese LDODK.

Het duel is vanaf 19.00 uur rechtstreeks te volgen op NOS.nl.