Zeldzame nederlaag Bayern in Bundesliga

In de tweede helft schakelde de ploeg van aanvoerder Arjen Robben een tandje bij. Hoffenheim stond onder druk, maar Bayern slaagde er pas in de blessuretijd in om echt gevaarlijk te worden.

Geen succes Huntelaar met Schalke

Werder Bremen klom ten koste van Schalke 04 (3-0) naar de negende plek. Klaas-Jan Huntelaar mocht na ruim een uur zonder succes invallen bij de komende tegenstander van Ajax in de Europa League.

De stand was toen nog 1-0 door een doelpunt van Theodor Gebre Selassie. In de slotfase kwamen ook Max Kruse en Maximilian Eggestein tot scoren voor Werder Bremen.