Formatie dag 20: de eerste echte onderhandelingsdag

Vandaag zijn de partijleiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks met hun secondanten voor het eerst echt begonnen met onderhandelen in de kabinetsformatie. Tot nu toe waren de gesprekken nog verkennend en informerend. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de onderhandelaars na afloop niets loslieten over wat er besproken was tijdens het gesprek met informateur Schippers.

Intussen loopt haar brievenbus over met ouderwetse brieven. Honderden belangenorganisaties en lobbyisten proberen de onderhandelaars te beïnvloeden. Ze krijgen allemaal antwoord.

Pasen

De onderhandelaars vergaderen morgen weer door. Met Pasen zijn ze vrij, werd vandaag bekend, en de laatste week van april vinden er ook even geen formatiegesprekken plaats.

Vandaag werd ook bekend dat de ministers van het nieuwe kabinet begin 2019 kunnen instappen in het nieuwe regeringsvliegtuig PH-GOV, die de PH-KBX geheel gaat vervangen.