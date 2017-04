Homostel: wij zijn geen vechtersbazen

Het homostel dat afgelopen weekend werd belaagd in Arnhem is verbaasd dat een van de verdachten nu zelf ook aangifte gaat doen. Ze kunnen zich niet vinden in zijn versie van het verhaal. "Wij zijn geen vechtersbazen", zeggen ze tegen Omroep Gelderland.

Gisteravond zei de advocaat van een 16-jarige verdachte bij het tv-programma Pauw dat het homostel de eerste klap uitdeelde en dat zijn cliƫnt daar op reageerde. Het incident had volgens de advocaat niets te maken met de geaardheid van de twee slachtoffers.

Dat staat haaks op het verhaal van het homostel zelf. Zij willen verder niet meer op het verhaal ingaan bij Omroep Gelderland. "We staan achter ons verhaal en we willen ons nu even rustig houden. Het gaat niet zo goed en we gaan er een beetje aan onderdoor. We willen ons nu concentreren op het herstel."