Visser vangt reuze-heilbot in Noordzee

Een visser uit Den Helder heeft op de Noordzee een extreem grote heilbot gevangen. De vis is 1,82 meter lang en weegt tussen de 70 en 80 kilo.

"Dit is echt een bijzondere vangst. Het is haast bijna een mens dat eraan hangt", zegt de vader van de visser tegen NH Nieuws. Hij doet het woord omdat zijn zoon nog op zee zit.

De heilbot is ergens tussen Denemarken en Noorwegen gevangen. Normaal is de vis 80 tot 90 centimeter lang.

Een heilbot levert gemiddeld 12 à 13 euro per kilo op. "Maar deze wel meer hoor. Hij gaat gewoon naar de veiling. Je hebt best kans dat een restaurant hem koopt als speciale 'attractie'. Dan kan hij zomaar 15 euro per kilo opleveren."