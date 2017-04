File afsnijden via parkeergarage Utrecht niet langer mogelijk

Voor wie in de spits in de buurt van het station in Utrecht moet zijn is het een bekend beeld: een lange rij auto's die zich een weg probeert te banen langs de vele bouwwerkzaamheden.

Een slimme automobilist sloot zich niet aan in de rij, maar vond een manier om de file af te snijden: via de ondergrondse parkeergarage.

Parkeerkaartje

De man maakte een filmpje van zijn trucje en zette het op YouTube. Te zien is hoe hij bij de ingang van de relatief nieuwe parkeergarage onder Hoog Catharijne keurig een parkeerkaartje haalt.