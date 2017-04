Brievenbus informateur Schippers loopt over

De brievenbus van informateur Edith Schippers loopt over. Honderden belangenorganisaties en lobbyisten proberen de onderhandelaars te beïnvloeden.

Dat gaat met een ouderwetse brief, vertelt de woordvoerder van Schippers. Een emailadres zou niet behapbaar zijn, "de inbox zou overstromen".

Lobbyistencorvee

Al die honderden brieven worden keurig beantwoord, maar veel wordt er niet mee gedaan. Het is meer om onderhandelaars eraan te herinneren dat je bestaat, zegt lobbiest Robbert Barruch. "We noemen het dan ook lobbyistencorvee'".

Van grote belangenorganisaties als werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, tot de clubs die een bepaalde wipwapmolen willen behouden- ze willen allemaal iets van de vier partijen die op dit moment onderhandelen over het regeerakkoord. In de hoop dat wetgeving voor hen gunstig wordt.

Te laat

Nederland kent erg veel dat soort organisaties. Er lopen in Den Haag meer lobbyisten dan Kamerleden rond. Wie nu nog zijn of haar stem moet laten horen, is eigenlijk al veel te laat, zegt Jacques Wallage. Hij was onderhandelaar bij de totstandkoming van de paarse kabinetten.

Volgens hem is deze tijd geen 'primetime' voor lobbyisten. "Het is al ver na twaalven." Goede lobbyisten hebben al lang een serieuze relatie opgebouwd met Kamerleden. "Als dat nu nog moet, ben je veel te laat."

Dat iedereen nu toch nog snel een brief stuurt naar Schippers is volgens Wallage voor een deel voor de boekhouding. Maar een enkele keer hebben ze geluk. "Dan wordt er uit dat pak papier een tekstje gehaald waar iemand iets mee doet." En dat ene zinnetje kan soms al voldoende zijn.