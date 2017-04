PvdA beëindigt boycot van PVV

De PvdA is gestopt met haar boycot van de PVV. De nieuwe PvdA-fractie wil de voorstellen van de PVV voortaan op de inhoud beoordelen en niet meer zonder meer van tafel schuiven. Vandaag steunde de PvdA al een PVV-voorstel om meer geld uit te trekken voor verpleeghuizen.

Eind vorig jaar ging de PvdA ook al mee met een manifest over de ouderenzorg, maar volgens de PvdA was dat bij wijze van uitzondering. Toenmalig PvdA-Kamerlid Volp dreigde op te stappen als haar fractie het zorgmanifest zou blokkeren.

De PvdA kondigde in 2014 na de "minder, minder"-uitspraak van PVV-leider Wilders aan voorlopig geen voorstellen van de PVV meer te steunen, ongeacht de strekking. PvdA-leider Asscher wil dat nu anders gaan doen. Of het beleid van zijn voorganger Samsom verkeerd was, wil hij niet zeggen. "Ik kijk vooruit", aldus Asscher.