19-jarige komt om bij keukenbrand in Groningen

Een jongen van 19 is vanmorgen omgekomen bij een woningbrand in de stad Groningen.

Volgens RTV Noord ontstond de brand doordat er iets misging met een pannetje op het vuur. De 19-jarige was op dat moment niet in de buurt van het kookstel. Hij is vermoedelijk gestikt door de rook.

Hulp kwam te laat

Een buurman belde de hulpdiensten toen hij rook uit het huis zag komen. Toen de hulpverleners arriveerden, stond de ruimte al vol rook.

Volgens omwonenden is het huis een studentenpand. De politie kan niet zeggen of de omgekomen jongen ook een student is.