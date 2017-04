Ajax: Dolberg niet fit, Younes wel

"We hebben een goede, brede selectie. Als iemand niet helemaal fit is, staan anderen te trappelen om die plek over te nemen. Daar zouden we iets mee kunnen doen", aldus Bosz, die heel blij is met de progressie van zijn ploeg.

"Iedereen heeft kunnen zien dat we gedurende het seizoen zijn gegroeid. In de manier van spelen, de vastigheden in ons spel en het druk zetten. In eigenlijk alle aspecten zoals we bij Ajax willen spelen. Na de winterstop hebben we een uitstekende reeks neergezet met lastige uitwedstrijden die we allemaal hebben gewonnen. We laten het in de topwedstrijden zien, maar gelukkig ook in andere wedstrijden."